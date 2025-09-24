Ціллю масованої атаки проти Харкова була енергетика. В місті є знеструмлення і перебої в постачанні води

Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ЕксклюзивУ наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ГоловнаСуспільствоВійна

Ціллю масованої атаки проти Харкова була енергетика. В місті є знеструмлення і перебої в постачанні води

Фахівці працюють над усуненням наслідків ворожої атаки. 

Ціллю масованої атаки проти Харкова була енергетика. В місті є знеструмлення і перебої в постачанні води
Фото: Чернігівська ОДА

Основною ціллі нічної атаки Росії в Харкові був енергетичний об’єкт. Росія вдарила по місту 18 дронами.

Атака на об’єкт вплинула на постачання електроенергії. Окрім того, є пошкодження житлових будинків, магазинів і авто, повідомив мер Ігор Терехов у Telegram.

“На щастя, постраждалих серед людей немає”, – сказав він. 

Над ліквідацією наслідків зараз працюють фахівці “Харківобленерго” та міські комунальні служби. 

Місцями в Харкові зараз відсутня гаряча вода – через брак струму. Над вирішенням питання працюють. Також є перебої з електротранспортом у частинах Холодногірського і Шевченківського районів. Замість трамваїв там запустили автобуси. 

Учора Росія масовано атакувала Харків. Била дронами один за одним. Більшість ударів припала на Холодногірський район. 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies