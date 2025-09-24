Ціллю масованої атаки проти Харкова була енергетика. В місті є знеструмлення і перебої в постачанні води

Основною ціллі нічної атаки Росії в Харкові був енергетичний об’єкт. Росія вдарила по місту 18 дронами.

Атака на об’єкт вплинула на постачання електроенергії. Окрім того, є пошкодження житлових будинків, магазинів і авто, повідомив мер Ігор Терехов у Telegram.

“На щастя, постраждалих серед людей немає”, – сказав він.

Над ліквідацією наслідків зараз працюють фахівці “Харківобленерго” та міські комунальні служби.

Місцями в Харкові зараз відсутня гаряча вода – через брак струму. Над вирішенням питання працюють. Також є перебої з електротранспортом у частинах Холодногірського і Шевченківського районів. Замість трамваїв там запустили автобуси.

Учора Росія масовано атакувала Харків. Била дронами один за одним. Більшість ударів припала на Холодногірський район.



