Головне за середу, 24 вересня: авіаудар по Костянтинівці, розстріл окупантами родини на Донеччині, понад 120 ворожих штурмів

Бойові дії на Донеччині, 122 бойових зіткнення, ворожі обстріли, удар балістикою по навчальному підрозділу Сухопутних військ. Яким запам’ятається 1309-й день повномасштабної війни.

Росія атакувала двома балістичними ракетами "Іскандер" територію одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ.

Як зазначають у командуванні, унаслідок точного влучання в укриття, попри вжиті заходи безпеки, повністю уникнути втрат серед особового складу не вдалося. Пораненим надається вся необхідна медична допомога.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 24 вересня відбулося 122 бойових зіткнення.

Понад третина боєзіткнень від початку доби (47) - на Покровському напрямку. Активні бойові дії тривали і на Лиманському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 24 вересня – в новині.

Окупанти розстріляли сімʼю цивільних і захопили дівчинку у заручники задля просування своїх військ, повідомив Третій армійській корпус ЗСУ.

“В зоні відповідальності Третього армійського корпусу, у районі н.п. Шандриголове, окупанти розстріляли сім’ю цивільних та захопили неповнолітню дівчинку. Ворог використовує її для прикриття своїх груп та подальшого просування на Лиманському напрямку”, – йдеться у повідомленні.

З радіоперехоплень стало відомо: ще до початку штурму командир окупантів з позивним «Балі» віддав наказ на знищення цивільного населення, інструкції діяти швидко і «убивать всех без разбора».

Воєнний злочин у прямому ефірі фіксують підрозділи корпусу. Усі радіоперехоплення свідчать про заздалегідь спланований характер дій противника.

Третій армійський корпус та СБУ наголошують: завчасна евакуація з району бойових дій рятує від російських окупантів.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся з цього приводу до ООН та Червоного Хреста.

"Міжнародна спільнота має негайно відреагувати на ці жорстокі злочини Росії", — наголошує Уповноважений.

Щонайменше 2 людини загинули і 8 поранені внаслідок ранкового удару авіабомбами по Костянтинівці на Донеччині, повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін.

Росіяни скинули на місто 3 авіабомби, убили двох чоловіків 42 і 69 років. Із 8 поранених одна людина перебуває у тяжкому стані. Пошкоджено 16 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і автомобіль.

“Кожен день ми бачимо одну й ту саму сумну картину: росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільних, убивають, калічать – і насолоджуються цим! Не ризикуйте своїм життям і здоров'ям! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України!” – закликав глава обласної адміністрації.

Щоб евакуюватися:

0-800-500-121, +380730500121 (Viber, WhatsApp, Telegram, Signal)

Для тяжкохворих і людей з інвалідністю: 0800332614

Російські окупанти упродовж дня здійснили понад 50 атак на Дніпропетровщину, застосовуючи різні види озброєння. Відомо про загиблих та поранених серед цивільних.

"Понад пів сотні атак на регіон. Серед них – ракетні удари, артобстріли, застосування БпЛА. Ворог тероризував чотири райони області. Одна людина загинула, ще десять – постраждали", – ідеться у повідомленні очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Більше інформації – в новині.

Українську журналістку Вікторію Рощину перед загибеллю етапували з Таганрога до СІЗО №3 у місті Кізел Пермського краю Росії. Саме там вона померла 19 вересня 2024 року, йдеться у розслідуванні Слідство.Інфо.

Раніше було відомо, що Рощину утримували спочатку на тимчасово окупованих територіях України, а згодом у СІЗО в Таганрозі Ростовської області. Місце її смерті залишалося невідомим, допоки журналістам не вдалося отримати документи та свідчення очевидців. Видання отримало свідоцтво про смерть Рощиної, видане у Пермі. Документ журналісти знайшли у закритих російських базах. Також їм вдалося поспілкуватися зі свідком, який бачив українку в Кізелі, та отримати список співробітників, ймовірно причетних до її загибелі.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!