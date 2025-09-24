Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
РФ вдарила балістичними ракетами по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ

На місці працюють відповідні екстрені служби.

РФ вдарила балістичними ракетами по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Росія атакувала двома балістичними ракетами "Іскандер" територію одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ.

Про це ідеться у повідомленні командування Сухопутних військ.

"Сьогодні, 24 вересня, ворог завдав комбінованого удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. Серед застосованих засобів ураження — дві балістичні ракети “Іскандер”, — ідеться у повідомленні.

Як зазначають у командуванні, унаслідок точного влучання в укриття, попри вжиті заходи безпеки, повністю уникнути втрат серед особового складу не вдалося. Наразі на місці працюють відповідні екстрені служби. 

Пораненим надається вся необхідна медична допомога.

"З метою збереження життя та здоров’я людей триває постійна робота з обладнання навчальних центрів, полігонів та інших військових об’єктів надійними укриттями. Крім того, вживаються додаткові заходи безпеки для захисту військовослужбовців під час ракетних та повітряних атак ворога", — наголошують військові.
