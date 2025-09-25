Вони переконували людей перераховувати гроші нібито для перевірки сумнівних операцій.

У Чернівцях припинили діяльність кол-центру, працівники якого телефонували громадянам Казахстану та представлялися співробітниками Комітету національної безпеки й Національного банку цієї країни, передає Офіс генпрокурора України.

За даними слідства, організатором схеми був уродженець Запорізької області, який мешкав у Чернівцях. До діяльності він залучив кількох громадян України.

Відомо щонайменше про 20 потерпілих із загальними збитками понад 5,3 млн грн. Перевіряється інформація ще щодо більш як 300 осіб, які могли втратити понад 70 млн грн.

Під час обшуків вилучили комп’ютери, телефони, банківські картки, формений одяг і бейджі з символікою правоохоронних органів та банків Казахстану.

Організатора та кількох учасників групи затримали. Шести особам повідомлено про підозру у шахрайстві та створенні злочинної організації. Суд вже обрав запобіжні заходи для чотирьох із них.

Розслідування триває за участі правоохоронців України та Казахстану.