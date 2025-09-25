Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ЕксклюзивУ наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ГоловнаСуспільствоПодії

На Буковині викрили кол-центр, який ошукував громадян Казахстану

Вони переконували людей перераховувати гроші нібито для перевірки сумнівних операцій.

На Буковині викрили кол-центр, який ошукував громадян Казахстану
Фото: Офіс генпрокурора

У Чернівцях припинили діяльність кол-центру, працівники якого телефонували громадянам Казахстану та представлялися співробітниками Комітету національної безпеки й Національного банку цієї країни, передає Офіс генпрокурора України.  

Вони переконували людей перераховувати гроші нібито для перевірки сумнівних операцій.

За даними слідства, організатором схеми був уродженець Запорізької області, який мешкав у Чернівцях. До діяльності він залучив кількох громадян України.

Відомо щонайменше про 20 потерпілих із загальними збитками понад 5,3 млн грн. Перевіряється інформація ще щодо більш як 300 осіб, які могли втратити понад 70 млн грн.

Під час обшуків вилучили комп’ютери, телефони, банківські картки, формений одяг і бейджі з символікою правоохоронних органів та банків Казахстану.

Організатора та кількох учасників групи затримали. Шести особам повідомлено про підозру у шахрайстві та створенні злочинної організації. Суд вже обрав запобіжні заходи для чотирьох із них.

Розслідування триває за участі правоохоронців України та Казахстану.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies