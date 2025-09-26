“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Сирський розповів про стан реформування та реорганізації ЗСУ

Зокрема йдеться про перехід на корпусну систему.

Сирський розповів про стан реформування та реорганізації ЗСУ
Олександр Сирський
Фото: Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів журналістам про стан реформування та реорганізації ЗСУ. 

“Існує концепція реформування і реорганізації Збройних Сил України в умовах війни. Там розписані питання як щодо чисельності, так і функціональних структур. У принципі, ми цю концепцію виконуємо. В ній зокрема передбачений перехід на корпусну систему. Функціонал у мирний час, воєнний час. Всі питання, які пов'язані зі зміною чисельності в разі розв'язання нових конфліктів чи війни. З урахуванням нашого і світового досвіду. Звичайно, структура і чисельність Збройних Сил України повинні відповідати викликам війни”, – розповів Сирський.

  • Минулого тижня Сирський звільнив з посад двох командувачів корпусів Сил оборони. Йдеться про командира 17-го армійського корпусу Володимира Сіленка та 20-го корпусу - Максима Кітугіна. Такі кадрові рішення Головнокомандувача пов'язані з втратами особового складу та втратами територій.
  • У червні Сирський повідомляв, що перехід на корпусну систему ЗСУ іде практично без затримок. 
