Сирський розповів про стан реформування та реорганізації ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів журналістам про стан реформування та реорганізації ЗСУ.

“Існує концепція реформування і реорганізації Збройних Сил України в умовах війни. Там розписані питання як щодо чисельності, так і функціональних структур. У принципі, ми цю концепцію виконуємо. В ній зокрема передбачений перехід на корпусну систему. Функціонал у мирний час, воєнний час. Всі питання, які пов'язані зі зміною чисельності в разі розв'язання нових конфліктів чи війни. З урахуванням нашого і світового досвіду. Звичайно, структура і чисельність Збройних Сил України повинні відповідати викликам війни”, – розповів Сирський.