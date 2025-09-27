На Сумщині унаслідок російських обстрілів постраждали цивільні

Росіяни упродовж доби атакували 29 населених пунктів Сумщини. Є постраждалі та руйнування.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

У Середино-Будській громаді внаслідок обстрілу авіаційними ракетами типу "НАР" травмовані 57-річна жінка та 61-річний чоловік.

"Протягом доби, з ранку 26 вересня до ранку 27 вересня 2025 року, російські війська здійснили 64 обстріли по 29 населених пунктах у 13 територіальних громадах області", — ідеться у повідомленні.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Під ударами ворога були Сумська, Миколаївська сільська, Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Дружбівська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Свеська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська та Новослобідська.

Ворог застосував керовані авіаційні бомби, некеровані авіаційні ракети. Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА по території Сумщини.

Унаслідок обстрілів у Білопільській громаді знищено приватний автомобіль; у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, приватні житлові будинки, автомобіль, трактор; у Краснопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. У Середино-Будській громаді пошкоджено навчальний заклад, приватний житловий будинок, у Сумській громаді пошкоджено нежитлове приміщення.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 2 людей.