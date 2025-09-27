На Сумщині унаслідок російських обстрілів постраждали цивільні

Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ЕксклюзивУ наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ГоловнаСуспільствоВійна

На Сумщині унаслідок російських обстрілів постраждали цивільні

Ворог здійснив 64 обстріли по 13 громадах області.

На Сумщині унаслідок російських обстрілів постраждали цивільні
Наслідки російського обстрілу
Фото: Сумська ОВА

Росіяни упродовж доби атакували 29 населених пунктів Сумщини. Є постраждалі та руйнування.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

У Середино-Будській громаді внаслідок обстрілу авіаційними ракетами типу "НАР" травмовані 57-річна жінка та 61-річний чоловік.

"Протягом доби, з ранку 26 вересня до ранку 27 вересня 2025 року, російські війська здійснили 64 обстріли по 29 населених пунктах у 13 територіальних громадах області", — ідеться у повідомленні.

 Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Під ударами ворога були Сумська, Миколаївська сільська, Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Дружбівська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Свеська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська та Новослобідська.

Ворог застосував керовані авіаційні бомби, некеровані авіаційні ракети. Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА по території Сумщини.

Унаслідок обстрілів у  Білопільській громаді знищено приватний автомобіль; у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, приватні житлові будинки, автомобіль, трактор; у Краснопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. У Середино-Будській громаді пошкоджено навчальний заклад, приватний житловий будинок, у Сумській громаді пошкоджено нежитлове приміщення.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 2 людей.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies