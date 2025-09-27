Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
На Чернігівщині внаслідок атаки росіян без світла залишились 177 населених пунктів – це майже 54 тисячі абонентів

Ці населені пункти знаходяться в Ніжинському та Прилуцькому районах. Терміни відновлення можуть бути доволі тривалими.

ілюстративне фото
Фото: Ігор Чайка / Facebook

На Чернігівщині внаслідок сьогоднішньої атаки росіян без світла залишились 177 населених пунктів – це майже 54 тисячі абонентів, повідомило ввечері 27 вересня "Чернігівобленерго". 

“На жаль, у своєму бажанні занурити Чернігівщину в темряву ворог не зупиняється. Сьогодні рашисти знову здійснили атаку на енергетичну інфраструктуру області. Без електропостачання залишилось 177 населених пунктів Ніжинського та Прилуцького районів, а це майже 54 тисячі абонентів”, – йдеться в повідомленні.  

Зазначається, що енергетики оперативно приступили до аварійно-відновлювальних робіт, однак ситуація направду дуже складна. Фахівці роблять все від них залежне, щоб відновити електропостачання, але терміни цього відновлення можуть бути доволі тривалими

“Будь ласка, зберігайте терпіння, інформаційну тишу і, за можливості, підготуйтесь до аварійних відключень електроенергії. Ворог підступний, передбачити його подальші кроки неможливо. Тож насамперед не забувайте про власну безпеку, під час повітряної тривоги тримайтесь подалі від об’єктів електропостачання й обов’язково переміщуйтесь в укриття!” – закликали енергетики. 
