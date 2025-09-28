У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Києві завершили аварійно-рятувальні роботи після нічної атаки росіян

Загинули 4 людини, серед них - дитина, ще 13 осіб постраждали. 

У Києві завершили аварійно-рятувальні роботи після нічної атаки росіян
Фото: ДСНС

Аварійно-рятувальні роботи в Києві після російської атаки завершено.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

В результаті атаки загинули 4 людини, серед них - дитина, ще 13 осіб постраждали. 

Психологи ДСНС надали допомогу 25 людям. 

До ліквідації наслідків масованої російської атаки залучалися понад 300 рятувальників та 70 одиниць техніки.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Сьогодні вночі росіяни вдарили по кількох районах столиці. У Солом’янському районі загинула 12-річна дівчинка та ще троє людей в різних локаціях. 
