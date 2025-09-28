Аварійно-рятувальні роботи в Києві після російської атаки завершено.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
В результаті атаки загинули 4 людини, серед них - дитина, ще 13 осіб постраждали.
Психологи ДСНС надали допомогу 25 людям.
До ліквідації наслідків масованої російської атаки залучалися понад 300 рятувальників та 70 одиниць техніки.
Сьогодні вночі росіяни вдарили по кількох районах столиці. У Солом’янському районі загинула 12-річна дівчинка та ще троє людей в різних локаціях.