Аварійно-рятувальні роботи в Києві після російської атаки завершено.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

В результаті атаки загинули 4 людини, серед них - дитина, ще 13 осіб постраждали.

Психологи ДСНС надали допомогу 25 людям.

До ліквідації наслідків масованої російської атаки залучалися понад 300 рятувальників та 70 одиниць техніки.

Фото: ДСНС

Сьогодні вночі росіяни вдарили по кількох районах столиці. У Солом’янському районі загинула 12-річна дівчинка та ще троє людей в різних локаціях.