Росіяни завдали артилерійських ударів по Білозерці на Херсонщині

Російські окупанти обстріляли з артилерії Білозерку на Херсонщині, унаслідок чого поранень зазнали двоє цивільних.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Сьогодні зранку російські військові обстріляли з артилерії Білозерку", — ідеться у повідомленні.

Під ворожими ударами опинився один із закладів охорони здоровʼя та житлова забудова. Внаслідок атаки 76-річна жінка та 50-річний чоловік дістали вибухові травми та струс головного мозку. Обох постраждалих госпіталізували.

Також до лікарні звернувся літній житель селища Антонівка, який постраждав через російський обстріл 14 вересня. У 80-річного чоловіка діагностували вибухову травму та контузію. Потерпілому надали медичну допомогу і відпустили на амбулаторне лікування.

Також до лікарів звернувся житель Ромашкового Білозерської громади, який постраждав через російський обстріл зранку 25 вересня. У нього діагностували вибухову травму та струс головного мозку.