Депутати Львівської облради закликають присвоїти звання Героя України Фаріон і Парубію

Депутати Львівської облради звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням присвоїти звання Героя України (посмертно) науковиці та політикині Ірині Фаріон і колишньому Голові Верховної Ради Андрію Парубію.

Про це повідомляє обласна рада.

"Сьогодні, 30 вересня, на ІІ-му пленарному засіданні XXVII позачергової сесії депутати Львівської обласної ради підтримали звернення до Президента України з клопотанням про присвоєння звання Герой України (посмертно) Ірині Фаріон, яка трагічно загинула 19 липня 2024 року", - йдеться у повідомлені.

У депутатському зверненні зазначено, що Фаріон "вела системну та цілеспрямовану боротьбу проти змосковщення українського простору" та домагалася дотримання чинних українських законів. Це засвідчують її численні нагороди.

"Понад 20 років свого життя Ірина Фаріон системно та послідовно захищала державну мову та ідентичність українського народу, що сприяло укріпленню національної безпеки України та позиції нашої держави як самодостатнього суб’єкта на політичній мапі світу серед інших націй", - наголошують депутати.

Також депутати підтримали звернення до президента з клопотанням про присвоєння звання Героя України (посмертно) Андрію Парубію, якиого вбили 30 серпня 2025 року. У зверненні зазначається, що Парубій був видатним політичним і громадським діячем, депутатом Львівської обласної ради, багаторічним народним депутатом України, Головою Верховної Ради у 2016–2019 роках, активним учасником Революції Гідності та засновником Самооборони Майдану.

"Андрій Парубій усе своє життя присвятив служінню Українській державі, захисту її незалежності, суверенітету, територіальної цілісності та демократичного розвитку. Його мужність, рішучість та лідерство стали символом незламності українського народу", - йдеться в документі.

Раніше Верховна Рада підтримала звернення до Зеленського щодо присвоєння Парубію звання Героя України.

Вбивство Андрія Парубія

Андрія Парубія застрелили 30 серпня у Львові. Затримати підозрюваного вдалося через 36 годин у Хмельницькій області. Правоохоронці вважають, що він ретельно готувався до злочину.

Затриманий - 52-річний мешканець Львова Михайло Сцельніков у коментарі журналістам в залі суду визнав скоєння злочину. Він стверджує, що стріляв в Парубія з мотивів "помсти владі". Він додав, що Парубія вбив, бо він був "поруч" і якби жив в Вінниці, то міг б вбити "Петю" (ймовірно, п'ятого президента Петра Порошенка).

Суд Львова обрав йому запобіжний захід - 60 днів під вартою без права внесення застави.

Вбивство Ірини Фаріон