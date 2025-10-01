Фото: Зоряна Стельмах

Сьогодні в День захисників і захисниць України в Києві та низці міст пройшла акція "Персоналізована хвилина мовчання".

Про це повідомила кореспондентка Lb.ua.

"Персоналізована хвилина мовчання" - це особлива форма пам’яті, організована ГО "Вшануй", яка має назву "Стою за…". Організатори зазначають, що це не просто хвилина мовчання, а персоналізоване вшанування кожного героя, за якого стоїть учасник акції.

Люди зупинялися, виходили з автівок, тримали плакати з написами: "Зупинись! Вийди з авто та вшануй"; "Будьмо гідними захисників і захисниць", "Пам’ятай, якою ціною" тощо.

