ППО знешкодила 53 із 86 запущених російських дронів

Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 6 локаціях.

ППО знешкодила 53 із 86 запущених російських дронів
Мобільна група ППО
Фото: Генштаб

У ніч на 2 жовтня російська армія запустила по Україні 86 ударних безпілотників. ППО знешкодила 53 із них. Зафіксували влучання 31 ударного БпЛА на 6 локаціях.

Про це повідомили у Повітряних силах. "У ніч на 2 жовтня противник атакував 86-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., Міллерово", – розповіли там. 

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 53 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Атака триває, в повітряному просторі станом на ранок 2 жовтня є декілька ворожих БпЛА. 

Фото: Повітряні сили
﻿
