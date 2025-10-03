У Ніжині через блекаут запровадили дистанційку у школах та графіки водопостачання

Місто Ніжин Чернігівської області, знеструмлене після масованої атаки росіян на енергетичну інфраструктуру регіону, продовжує залишатися без електропостачання.

Як повідомив мер Олександр Кодола, ситуація залишається складною. Усі об'єкти критичної інфраструктури, включно з водоканалом та медичними закладами, працюють лише за допомогою альтернативних джерел енергії. Розгорнуто роботу восьми пунктів незламності.

Із 6 жовтня усі навчальні заклади міста перейдуть на дистанційний формат. Водопостачання відбувається лише упродовж двох коротких періодів вранці та ввечері: з 6 до 8 години та з 18 до 21 години.