ОВА: через обстріл РФ без світла залишається частина Шосткинського району Сумщини

Через нічні удари російських БпЛА частина Шосткинського району Сумської області залишилася без електропостачання.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

За словами Григорова, наразі відновлювальні роботи координуються спільно з урядовими структурами, НЕК "Укренерго", енергетичними компаніями та громадами. Основна мета – якнайшвидше забезпечити стабільну роботу енергосистеми.

"Загрози нових ударів та повторні атаки ворога ускладнюють проведення відновлювальних робіт, адже ми маємо дотримуватися заходів безпеки для захисту наших енергетиків та інших служб, які задіяні у ліквідації наслідків", — зазначає Григоров.

Критична інфраструктура району наразі підключена до резервних джерел живлення. Також, за підтримки міжнародних партнерів, опрацьовується можливість залучення додаткових ресурсів для посилення енергетичної стійкості регіону.

У громадах діють пункти незламності, і за потреби їх кількість буде збільшено.