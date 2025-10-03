“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
ОВА: через обстріл РФ без світла залишається частина Шосткинського району Сумщини

Критична інфраструктура району підключена до резервних джерел живлення.

ОВА: через обстріл РФ без світла залишається частина Шосткинського району Сумщини
обстріли Сумського району
Фото: Пресслужба Херсонської міськради

Через нічні удари російських БпЛА частина Шосткинського району Сумської області залишилася без електропостачання. 

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров. 

За словами Григорова, наразі відновлювальні роботи координуються спільно з урядовими структурами, НЕК "Укренерго", енергетичними компаніями та громадами. Основна мета – якнайшвидше забезпечити стабільну роботу енергосистеми.

"Загрози нових ударів та повторні атаки ворога ускладнюють проведення відновлювальних робіт, адже ми маємо дотримуватися заходів безпеки для захисту наших енергетиків та інших служб, які задіяні у ліквідації наслідків", — зазначає Григоров.

Критична інфраструктура району наразі підключена до резервних джерел живлення. Також, за підтримки міжнародних партнерів, опрацьовується можливість залучення додаткових ресурсів для посилення енергетичної стійкості регіону.

У громадах діють пункти незламності, і за потреби їх кількість буде збільшено.
