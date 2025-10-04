Лубінець: Росіяни вбили Лаллікана попри маркування на жилеті "Press"

Унаслідок удару російським дроном на Донеччині загинув французький журналіст Антоні Лаллікан. Росіяни атакували журналіста попри маркування на жилеті.

Про це повідомляє Омбудсман Дмитро Лубінець.

"Попри маркування на жилеті "Press", росіяни все одно його атакували! Він перебував на Донеччині, виконуючи свою роботу та доносячи правду до світу. Разом з Антоні Лалліканом перебував його український колега Георгій Іванченко, який отримав поранення", — ідеться у повідомленні.

Лубінець наголошує: вбивство журналістів є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права. "Люди, які доносять правду, мають бути захищені. Проте Росія цілеспрямовано вбиває медійників, хоча у всьому світі це вважається одним із найганебніших злочинів".