Лубінець: Росіяни вбили Лаллікана попри маркування на жилеті "Press"

Вбивство журналістів є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

Лубінець: Росіяни вбили Лаллікана попри маркування на жилеті "Press"
Фото: Дмитро Лубінець

Унаслідок удару російським дроном на Донеччині загинув французький журналіст Антоні Лаллікан. Росіяни атакували журналіста попри маркування на жилеті.

Про це повідомляє Омбудсман Дмитро Лубінець.

"Попри маркування на жилеті "Press", росіяни все одно його атакували! Він перебував на Донеччині, виконуючи свою роботу та доносячи правду до світу. Разом з Антоні Лалліканом перебував його український колега Георгій Іванченко, який отримав поранення", — ідеться у повідомленні.

Лубінець наголошує: вбивство журналістів є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права. "Люди, які доносять правду, мають бути захищені. Проте Росія цілеспрямовано вбиває медійників, хоча у всьому світі це вважається одним із найганебніших злочинів".

  • Учора Росія здійснила прицільний удар FPV-дроном по цивільних на Донеччині. Унаслідок атаки загинув французький журналіст-фотограф Антоні Лаллікан.
