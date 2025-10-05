Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Спротив: Кремль готує "нагороди" для шкіл, які заохочують дітей до мобілізації

У РФ посилюють мілітаризацію освіти.

Спротив: Кремль готує "нагороди" для шкіл, які заохочують дітей до мобілізації
Фото: ЦНС

Кремль готує "бонуси" для шкіл, які виховують школярів у руслі мілітаризації. Російські школи стали осередками пропаганди та заохочення до мобілізації.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Російський уряд запускає систему "заохочень" для шкіл, коледжів і університетів, що допомагають армії окупанта. Такі заклади фактично перетворені на осередки пропаганди й підготовки майбутніх мобілізованих", — ідеться у повідомленні.

Навчальні установи, які підтримують війну проти України, отримуватимуть винагороди. 

"Кремль підмінює освіту мілітаризацією й вихованням у дусі ненависті, остаточно знищуючи саме поняття навчання", — додають у ЦНС.
