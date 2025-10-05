Спротив: Кремль готує "нагороди" для шкіл, які заохочують дітей до мобілізації

Кремль готує "бонуси" для шкіл, які виховують школярів у руслі мілітаризації. Російські школи стали осередками пропаганди та заохочення до мобілізації.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Російський уряд запускає систему "заохочень" для шкіл, коледжів і університетів, що допомагають армії окупанта. Такі заклади фактично перетворені на осередки пропаганди й підготовки майбутніх мобілізованих", — ідеться у повідомленні.
Навчальні установи, які підтримують війну проти України, отримуватимуть винагороди.
"Кремль підмінює освіту мілітаризацією й вихованням у дусі ненависті, остаточно знищуючи саме поняття навчання", — додають у ЦНС.
- Росія застосовує антиекстремістське законодавство як інструмент репресій проти дітей та молоді на тимчасово окупованих територіях України.