Спротив: Кремль готує "нагороди" для шкіл, які заохочують дітей до мобілізації

Кремль готує "бонуси" для шкіл, які виховують школярів у руслі мілітаризації. Російські школи стали осередками пропаганди та заохочення до мобілізації.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Російський уряд запускає систему "заохочень" для шкіл, коледжів і університетів, що допомагають армії окупанта. Такі заклади фактично перетворені на осередки пропаганди й підготовки майбутніх мобілізованих", — ідеться у повідомленні.

Навчальні установи, які підтримують війну проти України, отримуватимуть винагороди.

"Кремль підмінює освіту мілітаризацією й вихованням у дусі ненависті, остаточно знищуючи саме поняття навчання", — додають у ЦНС.