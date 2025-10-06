Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
Росіяни поранили людей у Добропіллі та Костянтинівці на Донеччині

Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донецької області.

Росіяни поранили людей у Добропіллі та Костянтинівці на Донеччині
Фото: t.me/VadymFilashkin

Унаслідок обстрілів росіянами Донецької області поранено три людини, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Людину поранено у Добропіллі Покровського району. У Завидо-Кудашевому Криворізької громади пошкоджено крамницю, пошту і склад.

У Лимані Краматорського району пошкоджено будинок і 6 гаражів. У Краматорську обстріляли приватний сектор. У Новодонецькій громаді пошкоджено інфраструктуру. 

У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 3 будинки.

У Сіверську Бахмутського району пошкоджено 4 будинки.

Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 363 людини, зокрема 16 дітей.

Фото: t.me/VadymFilashkin
