Росіяни поранили двох цивільних на Сумщині

Поранення отримали мирні чоловік та жінка у двох громадах.

Російська окупаційна армія продовжує атакувати прикордоння Сумської області.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Зокрема, у селі Юнаківської громади від ворожого удару постраждала 49-річна жінка, яку шпиталізували з множинними травмами.

Постраждалу прооперували, вона перебуває під наглядом лікарів у важкому, нестабільному стані.

Крім того, у селі Краснопільської громади від атаки російського БпЛА поранення отримав 35-річний чоловік. Його доставили до лікарні, де пораненому надається медична допомога.