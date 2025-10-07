Росіяни поранили двох цивільних на Сумщині

Російська окупаційна армія продовжує атакувати прикордоння Сумської області.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
Зокрема, у селі Юнаківської громади від ворожого удару постраждала 49-річна жінка, яку шпиталізували з множинними травмами.
Постраждалу прооперували, вона перебуває під наглядом лікарів у важкому, нестабільному стані.
Крім того, у селі Краснопільської громади від атаки російського БпЛА поранення отримав 35-річний чоловік. Його доставили до лікарні, де пораненому надається медична допомога.
- В Сумах чоловік підірвався на вибуховому пристрої, він вижив і перебуває в лікарні.