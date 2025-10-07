Росіяни поранили двох цивільних на Сумщині

Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Радник Трампа Боб МакЮен: «Кожен день зволікання Путіна — не на його користь. Був би розумнішим, погодився б на мир ще в Алясці»
Радник Трампа Боб МакЮен: «Кожен день зволікання Путіна — не на його користь. Був би розумнішим, погодився б на мир ще в Алясці»
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни поранили двох цивільних на Сумщині

Поранення отримали мирні чоловік та жінка у двох громадах.

Російська окупаційна армія продовжує атакувати прикордоння Сумської області.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Зокрема, у селі Юнаківської громади від ворожого удару постраждала 49-річна жінка, яку шпиталізували з множинними травмами.

Постраждалу прооперували, вона перебуває під наглядом лікарів у важкому, нестабільному стані.

Крім того, у селі Краснопільської громади від атаки російського БпЛА поранення отримав 35-річний чоловік. Його доставили до лікарні, де пораненому надається медична допомога.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies