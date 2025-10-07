Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
ГоловнаСуспільствоЖиття

Міноборони показало нову крилату ракету, яку прозвали "Пузатий Нептун", - Defense Express

До цього були відомі дві версії цієї ракети. 

Міноборони показало нову крилату ракету, яку прозвали "Пузатий Нептун", - Defense Express
Ракета "Пузатий нептун"
Фото: Міноборони

Під час демонстрації представникам країн-членів НАТО можливостей українського оборонно-промислового комплексу публічно показали версію крилатої ракети "Нептун", яка до цього часу ніколи не згадувалась.

Про це повідомляє Defense Express

На одному з фото, яке опублікував міністр оборони Денис Шмигаль - ракета Р-360 із доволі незвичними потовщеннями у середині корпусу. Через відсутність відомого індексу та з огляду на реакцію у соцмережах, поки цю версію можливо назвати "Пузатим Нептуном".

До цього були відомі дві версії цієї ракети - протикорабельна Р-360 та РК360Л і так званий "Довгий Нептун" (більш вірогідний індекс - Р-360Л).

Ракурс фото не дає можливості порівняти всі три версії ракети. Однак, військові аналітики зазначаються, що діаметр "Пузатого Нептуна" відповідає протикорабельній версії (38 см), як, скоріш за все, й розмах крил та загальна довжина (4,5 метра без прискорювача).

Щодо потовщення, у Defense Express вважають, що це - конформні баки із паливом, які дозволяють збільшувати дальність польоту ракети. У Р-360 заявлена дальність 280 км, для "Довгого Нептуна" - 1000 км. Відтак, аналітики припускають, що "Пузатий Нептун" летить на 500 км.

При цьому, існує варіант, коли за рахунок зменшення палива та дальності збільшується розмір бойової частини, за яким ця версія ракети має дальність в умовні 300 км, але вагу бойової частини у більшу за 150 кг, як на протикорабельній Р-360. На тлі цього можливо нагадати, що "Довгий Нептун" має заявлену БЧ 260 кг. 

  • Раніше повідомлялося, що Україна виготовляє крилаті ракети власного виробництва, зокрема FP-5 "«Фламінго", яка має дальність понад 3000 км і вже використовується для ударів по російській інфраструктурі. Докладніше читайте в матеріалі Lb.ua "Що відомо про ракету «Фламінго»?".
