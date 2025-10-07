Премʼєр-міністерці Литви Інзі Ругінене, представникам НАТО та іншим іноземним гостям (Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, Міністр промисловості, бізнесу та фінансових справ Данії Мортен Бедскоу, Державний секретар Міноборони Норвегії Андреас Флем) презентували спроможності українського виробництва зброї.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль. "Продемонстрували готові рішення, які вражають ворога на фронті та в тилу. Наші виробники презентували власні вироби, що вже завтра можуть вироблятися в країнах-партнерах в межах програми Build with Ukraine", – написав він у Telegram.

Шмигаль зазначив, що це – дрони, боєприпаси, ракети, роботи, артилерія та броньовані машини – це те, що Україна виробляє зараз, і те, що готова виробляти спільно з партнерами.

"Ми закликаємо держави-партнерів інвестувати у розбудову арсеналу вільного світу. Будувати разом з Україною. Зброя України – зброя вільного світу", – додав він.

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони Безпілотник "Магура"