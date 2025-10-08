Головне за ніч та ранок середи, 8 жовтня: атаки на ТЕС, удари по Дніпропетровщині, 200 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 200 бойових зіткнень, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, ворожі обстріли, терор Сумщини, постанова Ради про місцеві органи влади.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 200 боєзіткнень, майже половина - на Покровському (46) і Новопавлівському (32) напрямках.

На Південно–Слобожанському напрямку відбулося 29 боєзіткнень в районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Тихого, Амбарного, Кам’янки, Бологівки, Западного, Красного Першого, Довгенького та в бік Колодязного, Дворічанського й Кутьківки.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1010 російських окупантів. Росія вже втратила в Україні 1118370 військових.

Армія окупантів атакувала дроном житловий будинок в селі Краснопільської громади. Постраждала родина.

Чотирирічна дівчинка перебуває в важкому стані, її мама і бабуся теж госпіталізовані, повідомив начальник ОВА Олег Григоров. “У дитини тяжкі опіки. Лікарі борються за її життя, вирішується питання про транспортування до «Охматдиту»”, – йдеться в повідомленні.

Ворог щодня тероризує мирне населення Сумської області. Б'є і по обласному центру, і по інших громадах.

Росія вночі тероризувала Дніпропетровську область - вдарила дроном у п'ятиповерхівку, пошкодила релігійну споруду. Поранені п'ятеро людей.

Уночі сили ППО збили 154 російських безпілотників із 183.

Зафіксовано влучання 22 ударних безпілотників на 11 локаціях.

Унаслідок атак росіян ускладнено рух поїздів Ніжинського напрямку, вранці 8 жовтня повідомили в Укрзалізниці.

Ворожі атаки тривають від учора і досі, повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський. Над усуненням пошкоджень працюють, слідкувати за оновленнями можна на сайті УЗ. "Поїзди далекого слідування, які проходять через станцію Ніжин, будуть слідувати альтернативним маршрутом. Приміські маршрути до Ніжина будуть змінені до найближчих станцій. Також, опрацьовуємо з місцевою владою організацію шатлів для підвезення пасажирів", – сказав він.

Армія Росії атакувала ТЕС, поранено двох енергетиків. Обладнання станції серйозно пошкоджено.

Потерпілим фахівцям надають допомогу, повідомили в ДТЕК.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.

Сьогодні, 8 жовтня, Верховна Рада ухвалила постанову про безперервність роботи органів місцевого самоврядування в умовах військової агресії РФ.

“За” проголосувала конституційна більшість - 308 нардепів.

Постанову ініційовано групою народних депутатів, серед яких — спікер ВРУ Руслан Стефанчук, віцеспікер Олександр Корнієнко та інші. Постанову підготували, аби зняти питання щодо легітимності органів місцевого самоврядування через заборону проведення місцевих виборів в умовах воєнного стану 26 жовтня 2025 року.

Один з авторів проєкту Віталій Безгін (“Слуга народу”) з трибуни парламенту підкреслив, що документ підготували, аби попередити різного роду провокації щодо легітимності місцевої влади, зокрема профінансовані державою-агресором.

Тримаймося!