Удар по Одеській області: енергетики перезаживлюють будинки і критичну інфраструктуру на резервні лінії

Цієї ночі армія ворога вдарила в Одеській області по енергетичному об’єкту, пошкодження є значними. Ремонт потребуватиме часу, повідомили в ДТЕК.

Зараз енергетики перезаживлюють об’єкти критичної інфраструктури і житлові будинки на резервні лінії. Роботи тривають.

“Вночі ворог знову завдав удару по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області. Енергетики перезаживлюють обʼєкти критичної інфраструктури та житлові будинки до резервних ліній там, де це технічно можливо”, – повідомила компанія.

Фото: ДТЕК у Telegram Атака на енергетику

Внаслідок атаки в області знеструмлені 35 000 абонентів. Крім енергетики, окупанти атакували припортову і цивільну інфраструктуру. Є поранені.



