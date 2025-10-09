«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Ексгенсек НАТО Столтенберг: Трамп хотів вигнати 4 країни з Альянсу
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Удар по Одеській області: енергетики перезаживлюють будинки і критичну інфраструктуру на резервні лінії

Ремонт потребуватиме часу. 

Цієї ночі армія ворога вдарила в Одеській області по енергетичному об’єкту, пошкодження є значними. Ремонт потребуватиме часу, повідомили в ДТЕК.

Зараз енергетики перезаживлюють об’єкти критичної інфраструктури і житлові будинки на резервні лінії. Роботи тривають. 

“Вночі ворог знову завдав удару по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області. Енергетики перезаживлюють обʼєкти критичної інфраструктури та житлові будинки до резервних ліній там, де це технічно можливо”, – повідомила компанія. 

Атака на енергетику
Фото: ДТЕК у Telegram
Атака на енергетику

  • Внаслідок атаки в області знеструмлені 35 000 абонентів. Крім енергетики, окупанти атакували припортову і цивільну інфраструктуру. Є поранені.
