Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
ГоловнаПолітика

Рада схвалила безперервність роботи органів місцевого самоврядування в умовах військової агресії РФ

Постанову підготували, аби зняти питання щодо легітимності органів місцевого самоврядування через заборону проведення місцевих виборів в умовах воєнного стану.

Рада схвалила безперервність роботи органів місцевого самоврядування в умовах військової агресії РФ
Фото: rada.gov.ua

Сьогодні, 8 жовтня, Верховна Рада ухвалила постанову про безперервність роботи органів місцевого самоврядування в умовах військової агресії РФ. 

Про це стало відомо з трансляції засідання Ради. 

Постанову ініційовано групою народних депутатів, серед яких — спікер ВРУ Руслан Стефанчук, віцеспікер Олександр Корнієнко та інші. Постанову підготували, аби зняти питання щодо легітимності органів місцевого самоврядування через заборону проведення місцевих виборів в умовах воєнного стану 26 жовтня 2025 року. 

“За” проголосувала конституційна більшість - 308 нардепів. 

Фото: скріншот


Фото: скріншот

Один з авторів проєкту Віталій Безгін (“Слуга народу”) з трибуни парламенту підкреслив, що документ підготували, аби попередити різного роду провокації щодо легітимності місцевої влади, зокрема профінансовані державою-агресором.

Сама постанова містить наступні пункти:

  • організація підготовки та проведення місцевих виборів із дотриманням національного законодавства, європейських стандартів демократичних виборів є неможливими в умовах військової агресії РФ.
  • відповідальність за неможливість своєчасної організації підготовки та проведення місцевих виборів в Україні несе держава-агресор — РФ.
  • сільські, селищні, міські, районні у містах, районні, обласні ради та сільські, селищні, міські голови, обрані відповідно до закону на вільних, рівних, прямих виборах шляхом таємного голосування є повноважними, крім тих, повноваження яких достроково припинені в установленому законом порядку, до обрання нового складу.

Нагадаємо, LB.ua докладно писав про причини ухвалення відповідної постанови у матеріалі “Коли вибори заборонені: що буде з місцевою владою?”.
