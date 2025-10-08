Постанову підготували, аби зняти питання щодо легітимності органів місцевого самоврядування через заборону проведення місцевих виборів в умовах воєнного стану.

Сьогодні, 8 жовтня, Верховна Рада ухвалила постанову про безперервність роботи органів місцевого самоврядування в умовах військової агресії РФ.

Про це стало відомо з трансляції засідання Ради.

Постанову ініційовано групою народних депутатів, серед яких — спікер ВРУ Руслан Стефанчук, віцеспікер Олександр Корнієнко та інші. Постанову підготували, аби зняти питання щодо легітимності органів місцевого самоврядування через заборону проведення місцевих виборів в умовах воєнного стану 26 жовтня 2025 року.

“За” проголосувала конституційна більшість - 308 нардепів.

Фото: скріншот

Фото: скріншот

Один з авторів проєкту Віталій Безгін (“Слуга народу”) з трибуни парламенту підкреслив, що документ підготували, аби попередити різного роду провокації щодо легітимності місцевої влади, зокрема профінансовані державою-агресором.

Сама постанова містить наступні пункти:

організація підготовки та проведення місцевих виборів із дотриманням національного законодавства, європейських стандартів демократичних виборів є неможливими в умовах військової агресії РФ.

відповідальність за неможливість своєчасної організації підготовки та проведення місцевих виборів в Україні несе держава-агресор — РФ.

сільські, селищні, міські, районні у містах, районні, обласні ради та сільські, селищні, міські голови, обрані відповідно до закону на вільних, рівних, прямих виборах шляхом таємного голосування є повноважними, крім тих, повноваження яких достроково припинені в установленому законом порядку, до обрання нового складу.

Нагадаємо, LB.ua докладно писав про причини ухвалення відповідної постанови у матеріалі “Коли вибори заборонені: що буде з місцевою владою?”.