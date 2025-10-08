Рада не змогла відкликати нардепа-втікача Куницького з правоохоронного Комітету

Також передбачалося внести ще кілька змін у складі інших парламентських комітетів.

Верховна Рада не змогла ухвалити постанову про внесення змін до Постанови "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання".

За відповідну ініціативу №14101 проголосували 222 народних депутати з 226 необхідних.

Метою документа є забезпечення ефективної роботи комітетів Верховної Ради під час дії воєнного стану.

У проєкті постанови серед іншого пропонувалося відкликати нардепа народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Куницького з посади члена Комітету з питань правоохоронної діяльності.

Документом також передбачалося внести ще кілька змін у складі парламентських комітетів.

