ГоловнаПолітика

Рада не змогла відкликати нардепа-втікача Куницького з правоохоронного Комітету

Також передбачалося внести ще кілька змін у складі інших парламентських комітетів.  

Рада не змогла відкликати нардепа-втікача Куницького з правоохоронного Комітету
Олександр Куницький
Фото: Слово і діло

Верховна Рада не змогла ухвалити постанову про внесення змін до Постанови "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання".

За відповідну ініціативу №14101 проголосували 222 народних депутати з 226 необхідних.

Метою документа є забезпечення ефективної роботи комітетів Верховної Ради під час дії воєнного стану.

У проєкті постанови серед іншого пропонувалося відкликати нардепа народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Куницького з посади члена Комітету з питань правоохоронної діяльності.

Документом також передбачалося внести ще кілька змін у складі парламентських комітетів.  

Що відомо про нардепа Куницького

  • Куницький виїхав з України 23 вересня 2024 року на підставі відрядження до США. Відтоді він не повертався.
  • Він є фігурантом кількох кримінальних справ, зокрема - за погрози політичному діячеві - нардепу Олексію Гончаренку. Куницький натякнув на вбивство Андрія Парубія, написавши: "Льоша, ти що ще не зрозумів, як виключатимуть із комітетів та парламенту на прикладі свого колеги Парубія?"
  • У 2023 році Куницький та ще один нардеп-утікач Артем Дмитрук побили хлопця в Києві.
  • У 2021 році НАБУ встановило у діях Куницького адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, про що були складені та направлені до суду два протоколи.

 
