Рада не змогла відкликати нардепа-втікача Куницького з правоохоронного Комітету

Верховна Рада не змогла ухвалити постанову про внесення змін до Постанови "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання".
За відповідну ініціативу №14101 проголосували 222 народних депутати з 226 необхідних.
Метою документа є забезпечення ефективної роботи комітетів Верховної Ради під час дії воєнного стану.
У проєкті постанови серед іншого пропонувалося відкликати нардепа народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Куницького з посади члена Комітету з питань правоохоронної діяльності.
Документом також передбачалося внести ще кілька змін у складі парламентських комітетів.
Що відомо про нардепа Куницького
- Куницький виїхав з України 23 вересня 2024 року на підставі відрядження до США. Відтоді він не повертався.
- Він є фігурантом кількох кримінальних справ, зокрема - за погрози політичному діячеві - нардепу Олексію Гончаренку. Куницький натякнув на вбивство Андрія Парубія, написавши: "Льоша, ти що ще не зрозумів, як виключатимуть із комітетів та парламенту на прикладі свого колеги Парубія?"
- У 2023 році Куницький та ще один нардеп-утікач Артем Дмитрук побили хлопця в Києві.
- У 2021 році НАБУ встановило у діях Куницького адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, про що були складені та направлені до суду два протоколи.