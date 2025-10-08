Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
FT: Євросоюз посилює тиск на Бельгію щодо використання заморожених активів РФ для України

Позиція Бельгії викликала обурення серед частини європейських дипломатів.

FT: Євросоюз посилює тиск на Бельгію щодо використання заморожених активів РФ для України
Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Євросоюз посилює тиск на Бельгію, щоб використати заморожені російські активи для «репараційного кредиту» Україні, пише Financial Times із посиланням на джерела в дипломатичних колах.

У центральному депозитарії цінних паперів Euroclear у Брюсселі заморожено близько €190 млрд російських активів.

На початку жовтня стало відомо, що лідери ЄС підтримали план Єврокомісії щодо надання Україні кредиту на 140 мільярдів євро під заставу цих активів. 

За словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, ці кошти підуть насамперед на озброєння України.

Відповідно до плану, після завершення війни Україна повинна буде повернути кредит, отримавши компенсації від Росії. Тоді Єврокомісія відшкодує Euroclear вартість застави, а Москва знову отримає доступ до своїх активів.

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що не підтримає рішення без юридичних гарантій від партнерів по ЄС — Бельгія хоче, щоб усі країни союзу поділили потенційні фінансові ризики у разі позовів або інших дій з боку Росії.

Позиція Бельгії викликала обурення серед частини європейських дипломатів. Вони нагадують, що прибутки Euroclear оподатковуються корпоративним податком у Бельгії, і ця країна вже отримала 3,6 мільярда євро податкових надходжень від прибутків, пов’язаних із замороженими активами РФ.

«Бельгія три роки повторювала, що Euroclear — це її компанія, а тепер, коли йдеться про ризики, вона раптом стверджує, що це — європейська установа», — зазначив один із високопоставлених дипломатів ЄС.

У Брюсселі відповідають, що ризики для Бельгії «обмежені, хоча й не нульові», і закликають до «серйозного, але конструктивного діалогу».

Попри обіцянки Бельгії спрямувати податкові доходи від російських активів на допомогу Україні, Financial Times зазначає, що не всі ці кошти були фактично передані Києву.
