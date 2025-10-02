В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ЕксклюзивЯкщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ГоловнаСвіт

Бельгія розкритикувала план канцлера Німеччини щодо використання російських активів

Прем’єр Де Вевер застеріг від ризиків для бізнесу та керівництва Euroclear.

Бельгія розкритикувала план канцлера Німеччини щодо використання російських активів
Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер
Фото: EPA/UPG

Ініціатива канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про використання заморожених активів Центробанку РФ на користь України зустріла спротив у Бельгії, пише видання n-tv.

Прем’єр-міністр Барт Де Вевер на саміті ЄС у Копенгагені заявив, що прихильники плану ігнорують серйозні ризики та не дають відповідей на ключові запитання.

Серед можливих загроз він назвав конфіскацію європейських активів у Росії та ймовірні замахи на керівника бельгійського фінансового інституту Euroclear, який управляє значною частиною заморожених російських коштів у ЄС.

Євросоюз обговорює ідею використати ці активи, щоб надати Україні кредити на суму до 140 мільярдів євро.

  • Як відомо, лідери ЄС не досягли згоди щодо пропозиції надати Україні кредит у розмірі €140 млрд, забезпечений замороженими російськими активами. Головними противниками виступили Бельгія, Франція та Люксембург, висловивши юридичні й технічні застереження.
  • Цього місяця стало відомо, що Євросоюз розглядає можливість надання Україні "репараційної позики" на суму до 130 мільярдів євро. Остаточний розмір допомоги визначать після оцінки потреб України у фінансуванні, яку проведе Міжнародний валютний фонд у 2026–2027 роках.
  • За даними чиновників, приблизно 210 млрд євро російських активів зараз перебувають у Європі, з них близько 175 млрд євро — у вигляді готівки на рахунках у бельгійському депозитарії Euroclear. Саме ці кошти можуть стати основою нового інструменту підтримки України.
  • Перед запуском "репараційної позики" ЄС планує повністю погасити попередній кредит G7 на 45 млрд євро (приблизно 50 млрд доларів), погоджений торік. Після цього залишиться близько 130 млрд євро, які можуть бути спрямовані на допомогу Україні.
  • Європейська комісія запропонувала також новий механізм, який може дозволити спрямувати мільярди євро заморожених російських активів на підтримку України, не вдаючись до прямої конфіскації. Йдеться про те, щоб використати кошти, які надходять на депозитні рахунки Європейського центробанку від активів Euroclear, і замінити їх облігаціями ЄС із нульовим купоном. Така схема дозволила б уникнути юридичних ризиків, адже формально російські гроші залишалися б недоторканними.
  • Тим часом Росія розробляє механізм швидкої націоналізації та розпродажу іноземних активів у відповідь на можливі кроки ЄС щодо використання заморожених російських коштів.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies