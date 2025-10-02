Бельгія розкритикувала план канцлера Німеччини щодо використання російських активів

Ініціатива канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про використання заморожених активів Центробанку РФ на користь України зустріла спротив у Бельгії, пише видання n-tv.
Прем’єр-міністр Барт Де Вевер на саміті ЄС у Копенгагені заявив, що прихильники плану ігнорують серйозні ризики та не дають відповідей на ключові запитання.
Серед можливих загроз він назвав конфіскацію європейських активів у Росії та ймовірні замахи на керівника бельгійського фінансового інституту Euroclear, який управляє значною частиною заморожених російських коштів у ЄС.
Євросоюз обговорює ідею використати ці активи, щоб надати Україні кредити на суму до 140 мільярдів євро.
- Як відомо, лідери ЄС не досягли згоди щодо пропозиції надати Україні кредит у розмірі €140 млрд, забезпечений замороженими російськими активами. Головними противниками виступили Бельгія, Франція та Люксембург, висловивши юридичні й технічні застереження.
- Цього місяця стало відомо, що Євросоюз розглядає можливість надання Україні "репараційної позики" на суму до 130 мільярдів євро. Остаточний розмір допомоги визначать після оцінки потреб України у фінансуванні, яку проведе Міжнародний валютний фонд у 2026–2027 роках.
- За даними чиновників, приблизно 210 млрд євро російських активів зараз перебувають у Європі, з них близько 175 млрд євро — у вигляді готівки на рахунках у бельгійському депозитарії Euroclear. Саме ці кошти можуть стати основою нового інструменту підтримки України.
- Перед запуском "репараційної позики" ЄС планує повністю погасити попередній кредит G7 на 45 млрд євро (приблизно 50 млрд доларів), погоджений торік. Після цього залишиться близько 130 млрд євро, які можуть бути спрямовані на допомогу Україні.
- Європейська комісія запропонувала також новий механізм, який може дозволити спрямувати мільярди євро заморожених російських активів на підтримку України, не вдаючись до прямої конфіскації. Йдеться про те, щоб використати кошти, які надходять на депозитні рахунки Європейського центробанку від активів Euroclear, і замінити їх облігаціями ЄС із нульовим купоном. Така схема дозволила б уникнути юридичних ризиків, адже формально російські гроші залишалися б недоторканними.
- Тим часом Росія розробляє механізм швидкої націоналізації та розпродажу іноземних активів у відповідь на можливі кроки ЄС щодо використання заморожених російських коштів.