Бельгія розкритикувала план канцлера Німеччини щодо використання російських активів

Прем’єр Де Вевер застеріг від ризиків для бізнесу та керівництва Euroclear.

Ініціатива канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про використання заморожених активів Центробанку РФ на користь України зустріла спротив у Бельгії, пише видання n-tv.

Прем’єр-міністр Барт Де Вевер на саміті ЄС у Копенгагені заявив, що прихильники плану ігнорують серйозні ризики та не дають відповідей на ключові запитання.

Серед можливих загроз він назвав конфіскацію європейських активів у Росії та ймовірні замахи на керівника бельгійського фінансового інституту Euroclear, який управляє значною частиною заморожених російських коштів у ЄС.

Євросоюз обговорює ідею використати ці активи, щоб надати Україні кредити на суму до 140 мільярдів євро.