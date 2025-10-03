Держдума РФ ухвалила поправки до Кримінального кодексу, які значно спрощують переслідування так званих "іноземних агентів".

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

У розвідці зазначають, якщо раніше кримінальну справу відкривали після двох адміністративних штрафів протягом року, то тепер достатньо одного або попередньої судимості.

Зокрема, до порушень, які тепер тягнуть за собою кримінальну відповідальність, віднесено: діяльність "іноагента" без внесення до відповідного реєстру, отримання коштів від іноземних джерел для політичної діяльності, неповне чи спотворене подання даних до органів влади, немаркування статусу у публікаціях і документах, порушення правил створення російської юрособи.

Санкції поки залишаються тими ж: штрафи до $3 600, примусові чи виправні роботи до двох років або позбавлення волі на аналогічний строк.

Поправки фіксують перехід кремля від адміністративного контролю до прямої криміналізації статусу "іноагента", перетворюючи його на ключовий інструмент політичного терору.