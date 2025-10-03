«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Танкер «тіньового флоту» РФ, затриманий у Франції за підозрою у запуску дронів над Данією, продовжив рух

Раніше затриманий громадянин Китаю, який представився капітаном судна, повернувся на борт. Судно прямує від західного берега Франції до Суецького каналу.

Нафтовий танкер Boracay
Фото: vesselfinder.com

Затриманий французькими військовими танкер «тіньового флоту» РФ Boracay, підозрюваний у запуску дронів над Данією, продовжив плавання, передає DW із посиланням на дані сервісів Marine Traffic та Vesselfinder.

Судно прямує від західного берега Франції до Суецького каналу. 

Також відомо, що громадянин Китаю, який представився капітаном судна, повернувся на борт. Раніше повідомлялося, що у Франції йому загрожує суд за відмову співпрацювати з місцевою владою.

Танкер Boracay під прапором Беніна вийшов із порту Приморськ у Ленінградській області 20 вересня, прямуючи до Індії. З 22 по 25 вересня судно знаходилося біля берегів Данії, після чого там стали фіксувати прольоти невідомих безпілотників над аеропортами та військовими об'єктами.

27 вересня Boracay було затримано. 1 жовтня французькі військові піднялися на борт танкера, який стояв на якорі поряд із портом Сен-Назер на заході Франції. На його борту шукали ознаки того, що воно було платформою для запуску дронів. Президент Франції Емманюель Макрон говорив, що "не відкидає" такого варіанту. 

Раніше цього року цей нафтовий танкер уже затримували в Естонії - тоді судно називалося Kiwala. Естонські ВМС тоді виявили понад 40 порушень, зокрема, переміщення без дійсного прапора країни. Після того як екіпаж танкера усунув ці порушення, його відпустили. 

ЄС та Великобританія запровадили санкції проти цього судна, у Брюсселі заявляли, що воно було безпосередньо причетне до транспортування російської нафти та нафтопродуктів, і при цьому використовувало "нерегулярні та ризиковані методи судноплавства".
