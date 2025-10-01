Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
У Франції затримали танкер «тіньового флоту» Росії, шукають його зв’язок із атаками дронів у Данії

У вересні судно пройшло маршрутом уздовж польських, шведських і данських берегів саме в дні масових інцидентів із дронами.

У Франції затримали танкер «тіньового флоту» Росії, шукають його зв’язок із атаками дронів у Данії
прапор Франції
Фото: midilibre.fr

Французькі військові 1 жовтня піднялися на борт танкера Pushpa (також відомого як Boracay), що входить до так званого «тіньового флоту» Росії, пише Le Monde.

Судно перебуває під санкціями ЄС.

Місцевий прокурор повідомив, що відкрили розслідування за «відмову виконати накази» та «відсутність підтвердження національності судна». Двоє членів екіпажу – капітан і його заступник – затримані.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що «було допущено дуже серйозні порушення з боку екіпажу, які виправдовують судову процедуру». Водночас він закликав залишатися «дуже обережними» щодо висловлювань про можливий зв’язок танкера із недавніми польотами дронів над Данією.

За даними AFP та сервісу VesselFinder, у вересні судно пройшло маршрутом уздовж польських, шведських і данських берегів саме в дні масових інцидентів із дронами. Видання The Maritime Executive припускає, що корабель міг слугувати «пусковою платформою» або «приманкою».

Розслідування веде морська жандармерія Франції.
﻿
