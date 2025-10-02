Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Російський катер наблизився до газопроводу, що в Балтійському морі біля Польщі

Польські прикордонники змусили судно залишити район стратегічної інфраструктури.

Ілюстративне фото
Фото: Lehtikuva

У Балтійському морі біля Польщі стався небезпечний інцидент: російський катер на 20 хвилин зупинився поблизу газопроводу. 

Про це повідомила речниця МВС Польщі Кароліна Ґалецка, пише RMF24.

Катер виявили зранку. Прикордонна служба зафіксувала, що судно, яке рухалося в бік Росії, дрейфувало на відстані приблизно 300 метрів від газопроводу, після чого зупинилося. Після радіозв’язку з польськими прикордонниками екіпаж виконав наказ і залишив район.

Речниця польського МВС наголосила, що об’єкти критичної інфраструктури перебувають під постійним моніторингом.

Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш закликав у подібних випадках діяти «рішуче, але з холодною головою». Він також підкреслив необхідність пильного стеження за «тіньовим флотом» —РФ.

  • 27 вересня НАТО заявило, що модернізує свою місію в Балтійському морі і направить фрегат ППО та інші засоби у відповідь на вторгнення безпілотників у Данію.
  • Тим часом Володимир Зеленський повідомив про появу нових деталей про те, що Росія для запуску дронів у Балтійському морі могла використати танкери. Про це він розповів під час онлайн-звернення на Варшавському безпековому форумі.
