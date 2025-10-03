Британія скаржиться, що Росія щотижня намагається глушити її військові супутники

Росія регулярно намагається глушити британські військові супутники, заявив керівник Космічного командування ЗС Великої Британії генерал-майор Пол Тедман, передає Bloomberg.

«Ми бачимо, що росіяни глушать наші супутники на доволі постійній основі», — сказав Тедман, додавши, що такі атаки відбуваються «щотижня».

За словами військового, Британія має близько шести спеціалізованих військових супутників зв’язку і розвідки, оснащених технологіями протидії перешкодам. Він також попередив, що РФ намагається збирати інформацію із британських апаратів, використовуючи власні орбітальні системи.

Загроза не обмежується лише Британією. У вересні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Росія відстежувала два супутники Intelsat, які використовує Бундесвер. За його словами, Москва може «глушити, засліплювати, маніпулювати або фізично виводити з ладу» космічні апарати.

На тлі загострення Лондон і Вашингтон провели перші спільні маневри на орбіті. У рамках операції Operation Olympic Defender американський супутник між 4 і 12 вересня здійснив перебудову орбіти, щоб перевірити роботу британського апарата.

«Це було блискуче виконано з US Space Command. Я пишаюся швидким прогресом, якого ми досягаємо разом із союзниками», — наголосив Тедман.

Ескалація у космосі збігається з напруженням у небі над Європою. Минулого тижня глава МЗС Британії Єветт Купер заявила, що Лондон «готовий діяти» після закликів Дональда Трампа збивати російські літаки, які порушують повітряний простір НАТО.