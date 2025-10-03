“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
У Марокко дві людини загинули під час протестів проти будівництва стадіонів для ЧС-2030

Поліція відкрила вогонь, щоб запобігти штурму протестувальниками поліцейської дільниці в Лкліа.

У Марокко дві людини загинули під час протестів проти будівництва стадіонів для ЧС-2030
Фото: EPA/UPG

Щонайменше двоє людей загинули під час протестів у Марокко після того, як поліція відкрила вогонь, щоб запобігти штурму поліцейської дільниці в Лкліа, поблизу прибережного міста Агадір.

Про це повідомляє BBC з посиланням на державні ЗМІ.

Це перші випадки смерті, про які повідомляється з моменту масових протестів, які очолила молодь. Протести спалахнули минулих вихідних у всьому Марокко через рішення уряду побудувати футбольні стадіони для Чемпіонату світу з футболу 2030 року, замість того, щоб покращити державні послуги та подолати економічну кризу.

Серед протестувальників покоління Z став популярний вигук: “стадіони тут, але де лікарні?”. Один з демонстрантів розповів BBC Newsday, що лікарня в його місті Уджда, на кордоні з Алжиром, схожа на “в'язницю”. “Там було брудно, і пацієнтам доводилося давати хабарі охоронцям та медсестрам, щоб потрапити до лікаря”, ‒ сказав один з протестувальників.

Відомо, що протести відбуваються вночі, і поліція заявила, що в середу ввечері була змушена відкрити вогонь “в цілях законної самооборони”, щоб відбити “атаку” в Лкліа.

Вчора міністерство внутрішніх справ заявило, що “право людей на протест у рамках закону буде захищено”.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Організатори молодіжного протестного руху GenZ 212 (число, що позначає міжнародний код Марокко), дистанціювалися від насильства. Вони збираються на мітинги переважно через соціальні мережі та не мають формального керівництва.

Офіційна статистика показує, що рівень безробіття в Марокко становить 12,8%, при серед молоді вірн зріс до 35,8%, а серед випускників – до 19%.

Протести також охопили столицю Рабат, головне комерційне місто Касабланку та портове місто Танжер – пункт прибуття туристів, які прямують до Марокко поромом з Іспанії.
﻿
