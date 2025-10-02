Україна розриває дипломатичні відносини з Нікарагуа

Україна розглядає визнання окупованих територій російськими як грубе порушення Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права.

Міністерство закордонних справ рішуче засуджує рішення Республіки Нікарагуа визнати тимчасово окуповану Росією територію Автономної Республіки Крим, частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України як частину території РФ.

Про це йдеться в заяві МЗС.

Зазначається, що Україна розглядає це рішення як спробу підірвати суверенітет та територіальну цілісність нашої країни, грубе порушення Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права.

"Визнання нікарагуанським режимом «суб’єктності» російської окупаційної адміністрації на Донеччині, Луганщині, Запоріжжі, Херсонщині та в Автономній Республіці Крим є нікчемним, не матиме юридичних наслідків та не змінить міжнародно визнаних кордонів України", - наголосили в МЗС.

Дипвідомство зазначило, що режим Нікарагуа систематично і грубо порушує взяті на себе зобов’язання, закріплені у документах про встановлення дипломатичних відносин із Україною.

"Підтримка збройної агресії Росії проти України і спроба легітимізації силового захоплення частини території України свідчить про політичне ототожнення Нікарагуа з державою-агресором та пряму фінансову і політичну залежність "маріонеткового" режиму Манагуа від Москви", - йдеться в заяві.