Проросійський політик порівняв двох лідерів, що є етнічними євреями, з Адольфом Гітлером.

Надмірна прихильність до російської пропаганди та кремлівських грошей шкодить здоров'ю: президент Нікарагуа Даніель Ортега виголосив промову, в якій описав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та Президента України Володимира Зеленського словами "породження диявола та Гітлера".

Як пише видання Politico, Ортега звинуватив лідерів у веденні "нацистської політики терору". На адресу глави української держави також пролунав закид у бажанні "втягнути НАТО у війну з Росією".

Нікарагуа займає відверто проросійську та антиізраїльську позицію на світовій арені. Даніель Ортега перебуває при владі з 2007 року та вважається диктатором через жортске придушення політичних суперників та взяття під повний контроль усіх державний інституцій.