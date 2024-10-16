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Президент Нікарагуа назвав Зеленського та Нетаньягу "породженнями диявола"

Проросійський політик порівняв двох лідерів, що є етнічними євреями, з Адольфом Гітлером.

Президент Нікарагуа назвав Зеленського та Нетаньягу "породженнями диявола"
Президент Нікарагуа Даніель Ортега
Фото: EPA/UPG

Надмірна прихильність до російської пропаганди та кремлівських грошей шкодить здоров'ю: президент Нікарагуа Даніель Ортега виголосив промову, в якій описав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та Президента України Володимира Зеленського словами "породження диявола та Гітлера". 

Як пише видання Politico, Ортега звинуватив лідерів у веденні "нацистської політики терору". На адресу глави української держави також пролунав закид у бажанні "втягнути НАТО у війну з Росією".

Нікарагуа займає відверто проросійську та антиізраїльську позицію на світовій арені. Даніель Ортега перебуває при владі з 2007 року та вважається диктатором через жортске придушення політичних суперників та взяття під повний контроль усіх державний інституцій. 

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