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США стурбовані повідомленнями про те, що солдати з КНДР воюють на боці Росії

Білий дім вважає, що якщо це правда, оборонні відносини між Північною Кореєю та Росією значно посилились.

США стурбовані повідомленнями про те, що солдати з КНДР воюють на боці Росії
Парад в КНДР
Фото: EPA/UPG

Речник Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт прокоментував повідомлення про те, що північнокорейські війська воюють на боці Росії в Україні.

Про це повідомляє Reuters

“Такий крок також свідчитиме про новий рівень відчаю для Росії, оскільки вона продовжує зазнавати значних втрат на полі бою у своїй жорстокій війні проти України”, – сказав Саветт.

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Він додав, що якщо це правда, оборонні відносини між Північною Кореєю та Росією значно посилились.

  • Президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 14 жовтня заявив, що на Ставці Верховного головнокомандувача обговорювалось "фактичне включення" Північної Кореї у війну проти України.
  • Раніше повідомлялось, що кілька тисяч північнокорейських військових проходять підготовку в Росії і, ймовірно, в майбутньому їх можуть перекинути на лінію фронту. Ба більше, в Україні вже воюють солдати з КНДР.
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