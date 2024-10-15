США стурбовані повідомленнями про те, що солдати з КНДР воюють на боці Росії

Речник Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт прокоментував повідомлення про те, що північнокорейські війська воюють на боці Росії в Україні.
Про це повідомляє Reuters
“Такий крок також свідчитиме про новий рівень відчаю для Росії, оскільки вона продовжує зазнавати значних втрат на полі бою у своїй жорстокій війні проти України”, – сказав Саветт.
Він додав, що якщо це правда, оборонні відносини між Північною Кореєю та Росією значно посилились.
- Президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 14 жовтня заявив, що на Ставці Верховного головнокомандувача обговорювалось "фактичне включення" Північної Кореї у війну проти України.
- Раніше повідомлялось, що кілька тисяч північнокорейських військових проходять підготовку в Росії і, ймовірно, в майбутньому їх можуть перекинути на лінію фронту. Ба більше, в Україні вже воюють солдати з КНДР.