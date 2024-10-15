США стурбовані повідомленнями про те, що солдати з КНДР воюють на боці Росії

Білий дім вважає, що якщо це правда, оборонні відносини між Північною Кореєю та Росією значно посилились.

Речник Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт прокоментував повідомлення про те, що північнокорейські війська воюють на боці Росії в Україні.

Про це повідомляє Reuters

“Такий крок також свідчитиме про новий рівень відчаю для Росії, оскільки вона продовжує зазнавати значних втрат на полі бою у своїй жорстокій війні проти України”, – сказав Саветт.

Він додав, що якщо це правда, оборонні відносини між Північною Кореєю та Росією значно посилились.