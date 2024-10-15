Ворог обстріляв Миколаїв ракетами. Загинула людина, поранені 23 (оновлено)
Ворог обстріляв Миколаїв ракетами. Загинула людина, поранені 23 (оновлено)
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Син затриманої голови Хмельницької обласної МСЕК Олександр Крупа звільнився з посади начальника Пенсійного фонду Хмельниччини
Син затриманої голови Хмельницької обласної МСЕК Олександр Крупа звільнився з посади начальника Пенсійного фонду Хмельниччини
Нова тактика ворога. Як їй протистояти?
Нова тактика ворога. Як їй протистояти?
Ліга націй. Україна – Чехія (1:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ліга націй. Україна – Чехія (1:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Індонезія просить Apple і Google заблокувати китайський застосунок Temu, — Reuters
Індонезія просить Apple і Google заблокувати китайський застосунок Temu, — Reuters
Страх і ненависть у багатоповерхівці: Як кияни готуються до відключень, щоб зберегти життєздатність будинків узимку
Страх і ненависть у багатоповерхівці: Як кияни готуються до відключень, щоб зберегти життєздатність будинків узимку
МОЗ опрацював 19 тисяч підозрілих справ МСЕК – Кузін
МОЗ опрацював 19 тисяч підозрілих справ МСЕК – Кузін
Віталій Портников: «Росія програє, коли воює на чужих територіях»
Віталій Портников: «Росія програє, коли воює на чужих територіях»
ГоловнаСуспільствоВійна

У Куп'янському та Ізюмському районах Харківщини посилюють евакуацію населення

Окупанти посилюють обстріли.

У Куп'янському та Ізюмському районах Харківщини посилюють евакуацію населення
Поліція евакуювала за добу шість мешканців з Курилівської громади Харківщини
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

У Куп'янському та Ізюмському районах Харківщини посилюють евакуацію населення.

Про це в етері телемаратону розповів керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, росіяни посилюють обстріли - на Куп’янському напрямку лише впродовж останньої доби зафіксували 26 ворожих  атак. Тому під час засідання Ради оборони області вирішили посилити заходи з евакуації цивільного населення. 

"Евакуація родин з дітьми із прифронтових громад Куп’янського району триває і нині. 234 дитини з родинами були евакуйовані з 9 вересня по 14 жовтня. Залишилося евакуювати ще 35 дітей. У зв’язку з безпековою ситуацією сьогодні було прийняте рішення про посилення заходів з евакуації цивільного населення в Куп’янському районі, в тому числі у місті Куп’янськ", - сказав Синєгубов. 

Примусову евакуацію оголосили в Борівській громаді. Тут мають вивезти 119 дітей зі селища Борова. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies