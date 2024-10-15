Поліція евакуювала за добу шість мешканців з Курилівської громади Харківщини

У Куп'янському та Ізюмському районах Харківщини посилюють евакуацію населення.

Про це в етері телемаратону розповів керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, росіяни посилюють обстріли - на Куп’янському напрямку лише впродовж останньої доби зафіксували 26 ворожих атак. Тому під час засідання Ради оборони області вирішили посилити заходи з евакуації цивільного населення.

"Евакуація родин з дітьми із прифронтових громад Куп’янського району триває і нині. 234 дитини з родинами були евакуйовані з 9 вересня по 14 жовтня. Залишилося евакуювати ще 35 дітей. У зв’язку з безпековою ситуацією сьогодні було прийняте рішення про посилення заходів з евакуації цивільного населення в Куп’янському районі, в тому числі у місті Куп’янськ", - сказав Синєгубов.

Примусову евакуацію оголосили в Борівській громаді. Тут мають вивезти 119 дітей зі селища Борова.