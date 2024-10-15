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Міносвіти затвердило механізм використання 5 мільярдів гривень дотації на укриття у школах і ПТУ

Планують облаштувати до 1 вересня 2025 року 24 укриття у ПТУ і 53 укриття у школах.

Міносвіти затвердило механізм використання 5 мільярдів гривень дотації на укриття у школах і ПТУ
Укриття в гімназії міста Українка, збудоване в дворі школи
Фото: Захар Зіненко

Міністерство освіти і науки затвердило механізм використання 5 млрд грн дотації на укриття у школах і закладах профтехосвіти.

Як зазначили у МОН, 77 проєктів укриттів реалізують у восьми прикордонних і прифронтових областях. У межах дотації передбачено облаштування 24 укриттів у ПТУ і 53 укриттів у школах.

Міністерство наголосило, що укриття мають бути протирадіаційними або спорудами подвійного призначення, що відповідають державно-будівельним нормам захисних споруд цивільного захисту.

Дотація покриває лише будівельні роботи. Натомітсь громади повинні розробити заздалегідь проєктно-кошторисну документацію - до 1 грудня 2024 року

Якщо вартість робіт перевищує дотацію, ОТГ мають покрити різницю з місцевих бюджетів.

Моніторинг використання коштів здійснюватиме Міносвіти через систему DREAM (Державна цифрова екосистема управління відновленням), а громади звітуватимуть про бюджет, хід робіт та графік до 10 числа щомісяця.

Ввести укриття в експлуатацію хочуть до 1 вересня 2025 року.

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