Відсьогодні у Херсонській області подовжено тривалість комендантської години
Фото: Facebook-сторінка Романа Мрочко
На території Херсонської області змінена тривалість комендантської години.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
“Нагадуємо, відсьогодні подовжено тривалість комендантської години”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відтепер у Херсонській області комендантська година діє з 20:00 до 6:00.
Фото: Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Херсонської області
Памʼятка від Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Херсонської області