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Відсьогодні у Херсонській області подовжено тривалість комендантської години

Тепер комендантська година діє з 20:00 до 6:00. 

Відсьогодні у Херсонській області подовжено тривалість комендантської години
Відсьогодні у Херсонській області подовжено тривалість комендантської години
Фото: Facebook-сторінка Романа Мрочко

На території Херсонської області змінена тривалість комендантської години.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“Нагадуємо, відсьогодні подовжено тривалість комендантської години”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відтепер у Херсонській області комендантська година діє з 20:00 до 6:00.

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Памʼятка від Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Херсонської області
Фото: Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Херсонської області
Памʼятка від Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Херсонської області
 

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