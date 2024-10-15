Відсьогодні у Херсонській області подовжено тривалість комендантської години

Памʼятка від Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Херсонської області

Зазначається, що відтепер у Херсонській області комендантська година діє з 20:00 до 6:00.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА .

Тепер комендантська година діє з 20:00 до 6:00.

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