Укренерго не планує відключень світла у середу

У середу, 16 жовтня, заходи обмеження споживання не планують.
Про це повідомило Укренерго.
Українців укотре закликали користуватися потужними електроприладами у денні години – з 10:00 по 16:00.
- Нещодавно стало відомо, що Енергоатом достроково завершив планову ремонтну кампанію. А Укренерго заявило, що перед зимою накопичило трикратний запас ремонтного обладнання.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін працює у трьох напрямках, щоб узимку в усіх домівках було світло і тепло. Йдеться про підготовку інфраструктури, накопичення ресурсів та створення децентралізованої генерації.
- Минулого місяця міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про те, що, за даними розвідки, РФ готує удари по об'єктах ядерної енергетики.
- 15 жовтня Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко заявив, що Україна готується до масованих ударів Росії із початком осінньо-зимового періоду.