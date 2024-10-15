Укренерго не планує відключень світла у середу

Українців укотре закликали користуватися потужними електроприладами у денні години – з 10:00 по 16:00.

У середу, 16 жовтня, заходи обмеження споживання не планують.

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