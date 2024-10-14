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ФДМ виставив на повторний продаж Бджільнянський спиртзавод на Вінничині

Стартова ціна - 68,2 млн грн без ПДВ

ФДМ виставив на повторний продаж Бджільнянський спиртзавод на Вінничині

Фонд державного майна України повторно виставляє на аукціон 18 жовтня єдиний майновий комплекс ДП "Бджільнянський спиртовий завод" із стартовою ціною 68,2 млн грн.

Про це повідомила пресслужба ФДМУ.

"18 жовтня відбудеться онлайн-аукціон з приватизації ЄМК ДП «Бджільнянський спиртовий завод» у системі Prozorro.Продажі. Стартова ціна — 68,2 млн грн без ПДВ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до складу ЄМК входять 99 одиниць нерухомого майна, серед яких: 80 одиниць нерухомого майна — 99/100 частки комплексу нежитлових будівель площею 7,8 тис. кв.м (виробничі, складські, адміністративні будівлі та споруди тощо) та горілчаний цех площею 1,2 тис. кв.м. у c. Бджільна, Вінницька обл. А також 18 одиниць нерухомого майна — комплекс нежитлових будівель площею 2,5 тис. кв.м (виробничі, складські будівлі та споруди тощо) у ст Кублич, Вінницька область.

Крім того, на балансі підприємства знаходиться 727 одиниць рухомого майна, 23 одиниці транспорту і спецтехніки.

Держпідприємство спеціалізується на виробництві спирту та інших хімічних продуктів органічного походження, але з червня 2022 року не здійснює фінансово-господарської діяльності.

Раніше, на 24 червня, ФДМ уже оголошував аукціон, але він не відбувся через відсутність зареєстрованих учасників. 

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