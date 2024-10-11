Україна отримає близько $300 млн пільгового фінансування від Канади

Додатковий кредит надають на 10 років, процентна ставка становить 1,5% річних.

Україна отримає 400 млн канадських доларів (близько 300 млн доларів США) пільгового фінансування від Канади.

Про це повідомило Міністерство фінансів України.

Відповідну угоду з канадським урядом підписав глава Мінфіну Сергій Марченко.

Кошти спрямують на забезпечення пріоритетних видатків державного бюджету. Додатковий кредит надають на 10 років, процентна ставка становить 1,5% річних. Пільговий період - 4,5 роки від дати надходження коштів. Очікується, що гроші найближчим часом надійдуть до загального фонду.

За словами Марченка, пряма бюджетна підтримка Канади, починаючи з лютого 2022 року, сягає понад 5 млрд доларів.