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Україна отримає близько $300 млн пільгового фінансування від Канади

Додатковий кредит надають на 10 років, процентна ставка становить 1,5% річних. 

Україна отримає близько $300 млн пільгового фінансування від Канади
прапор Канади
Фото: EPA

Україна отримає 400 млн канадських доларів (близько 300 млн доларів США) пільгового фінансування від Канади. 

Про це повідомило Міністерство фінансів України.

Відповідну угоду з канадським урядом підписав глава Мінфіну Сергій Марченко.

Кошти спрямують на забезпечення пріоритетних видатків державного бюджету. Додатковий кредит надають на 10 років, процентна ставка становить 1,5% річних. Пільговий період - 4,5 роки від дати надходження коштів. Очікується, що гроші найближчим часом надійдуть до загального фонду. 

За словами Марченка, пряма бюджетна підтримка Канади, починаючи з лютого 2022 року, сягає понад 5 млрд доларів. 

  • У Світовому банку ухвалили рішення про створення посередницького фонду. Він допоможе країнам поза межами Європи долучитися до виділення Україні коштів у межах програми кредитування під гарантії заморожених російських активів. Фінансувати фонд візьмуться США, Канада і Японія.
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