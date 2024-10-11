Росіяни обстріляли Херсон і передмістя, є поранені

11 жовтня російські окупаційні війська атакували Херсон і передмістя.

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

Так, у Дніпровському районі через атаку російського БпЛА вибухову травму і уламкове поранення гомілки отримав 50-річний чоловік. Потерпілого доставили до лікарні.

У Комишанах через ворожий удар постраждала 63-річна жінка. У неї - вибухова травма і контузія. Бригада “швидкої” надала жінці допомогу на місці.