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Росіяни обстріляли Херсон і передмістя, є поранені

Зокрема, у Дніпровському районі ворог атакував людей із БпЛА.

Росіяни обстріляли Херсон і передмістя, є поранені
Армія окупантів
Фото: соцмережі окупантів

11 жовтня російські окупаційні війська атакували Херсон і передмістя. 

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

Так, у Дніпровському районі через атаку російського БпЛА вибухову травму і уламкове поранення гомілки отримав 50-річний чоловік. Потерпілого доставили до лікарні.

У Комишанах через ворожий удар постраждала 63-річна жінка. У неї - вибухова травма і контузія. Бригада “швидкої” надала жінці допомогу на місці.

  • Того ж дня російський дрон атакував мирних жителів Антонівки, що в передмісті Херсона. Поранень зазнав 51-річний чоловік.
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