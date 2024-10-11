Будувала кар'єру "правоохорониці" окупантів: на Харківщині викрили ще одну колаборантку

Жінка погодилася на співпрацю з росіянами під час окупації міста Ізюм.

Правоохоронці викрили чергову колаборантку в Харківській області, яка під час окупації Ізюма погодилася співпрацювати з ворогом.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 38-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Під час окупації міста Ізюм місцева мешканка погодилася співпрацювати з ворогом. До повномасштабного вторгнення РФ вона працювала кладівником на місцевому хлібокомбінаті. Проте з приходом окупантів, жінка змінила рід діяльності.

У серпні 2022 року фігурантка обійняла посаду "помощника оперативного дежурного дежурной части отделения полиции №2 (дислокація г. Изюм) Управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области".

"Щоб влаштуватись до незаконного правоохоронного органу, жінка виконала всі необхідні для цього дії, а саме пройшла співбесіду та здійснила оформлення документів, необхідних для зайняття посади", — зазначають в прокуратурі.

Колаборантка забезпечувала контрольно-пропускний режим на вході до будівлі вказаного органу, надавала допомогу т. зв. "оперативному дежурному дежурной части" у функціонуванні чергової частини. Також вона проводила первинне опрацювання усних заяв місцевих жителів.

Правоохоронці викрили жінку. Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.