Директора національного природного парку на Буковині викрили після отримання $65 тис. хабаря

У Чернівецькій області посадовця національного парку викрили на отриманні 65 тисяч доларів хабаря, повідомили в Офісі генпрокурора.
Директору Хотинського національного природного парку повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди ‒ за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України.
За даними слідства, директор нацпарку налагодив механізм одержання прибутку від незаконної передачі в оренду земель природно-заповідного фонду. Свої протиправні дії він прикривав удаваними договорами про співпрацю, за укладення яких вимагав від підприємців неправомірну вигоду.
Правоохоронці затримали посадовця у робочому кабінеті після одержання 65 тисяч доларів США. За ці кошти він надав підприємцю в оренду три земельні ділянки площею 0,48 га для облаштування бази відпочинку.
Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 2 млн грн застави.
Досудове розслідування проводить ДБР.
- Раніше стало відомо, що директора ДП “Київприлад”, його помічника та радника затримали під час отримання 150 тисяч грн за неофіційну “оренду” приміщення.