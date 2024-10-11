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Директора національного природного парку на Буковині викрили після отримання $65 тис. хабаря

Очільник нацпарку незаконно передавав в оренду земель природно-заповідного фонду.

Директора національного природного парку на Буковині викрили після отримання $65 тис. хабаря

У Чернівецькій області посадовця національного парку викрили на отриманні 65 тисяч доларів хабаря, повідомили в Офісі генпрокурора.

Директору Хотинського національного природного парку повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди ‒ за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, директор нацпарку налагодив механізм одержання прибутку від незаконної передачі в оренду земель природно-заповідного фонду. Свої протиправні дії він прикривав удаваними договорами про співпрацю, за укладення яких вимагав від підприємців неправомірну вигоду.

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Правоохоронці затримали посадовця у робочому кабінеті після одержання 65 тисяч доларів США. За ці кошти він надав підприємцю в оренду три земельні ділянки площею 0,48 га для облаштування бази відпочинку.  

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 2 млн грн застави.

Досудове розслідування проводить ДБР.

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