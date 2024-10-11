Щоденне споживання компонентів кави може сприяти схудненню та зменшенню жиру – дослідження
Щоденне споживання компонентів кави може сприяти схудненню та зменшенню жиру – дослідження
Верховна Рада ухвалила підвищення податків
Верховна Рада ухвалила підвищення податків
​Росіяни вдарили балістикою по Одещині, загинули дев'ятеро людей (оновлено)
​Росіяни вдарили балістикою по Одещині, загинули дев'ятеро людей (оновлено)
Будуємо нову «Слугу народу» разом? У партії влади зріє розкол
Будуємо нову «Слугу народу» разом? У партії влади зріє розкол
Андрій Мацола: «Футбол усі люблять, і всі готові грати. Але не у футбол без правил, як у нас»
Андрій Мацола: «Футбол усі люблять, і всі готові грати. Але не у футбол без правил, як у нас»
Журналістка Вікторія Рощина загинула в російському полоні, – Координаційний штаб (доповнено)
Журналістка Вікторія Рощина загинула в російському полоні, – Координаційний штаб (доповнено)
Ярослав Грицак: «Наша перемога буде поетапна. Це не буде швидкий і остаточний мир»
Ярослав Грицак: «Наша перемога буде поетапна. Це не буде швидкий і остаточний мир»
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Армія Росії атакувала Кривий Ріг дронами (доповнено)
Армія Росії атакувала Кривий Ріг дронами (доповнено)
ГоловнаСуспільствоПодії

На Черкащині поліція заявила про викриття посадовця РТЦК та його спільниці на хабарництві

Встановлено, що за гроші спільники допомагали чоловікам отримувати відстрочку від служби в армії. Поліцейські задокументували протиправну діяльність фігурантів та оголосили їм про підозру.

На Черкащині поліція заявила про викриття посадовця РТЦК та його спільниці на хабарництві
Фото: поліція Черкащини

На Черкащині поліція заявила про викриття посадовця РТЦК та його спільниці на хабарництві. Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Оперативники заблокували ще одну схему уникнення мобілізації, яку організував начальник адміністративного відділення одного з районних територіальних центрів комплектування та його підлегла – головний спеціаліст одного з відділу. 

Користуючись своїм службовим положенням, спільники пропонували військовозобов’язаним поставити їх на військовий облік та оформити відстрочку від призову. 

В обмін на військово-облікові документи та висновок військово-лікарської комісії чоловіки мали принести зловмисникам гроші.  

За сприяння керівництва обласного ТЦК оперативники внутрішньої безпеки поліції спільно зі слідчими поліції Черкащини задокументували протиправну діяльність змовників. 

У службових приміщеннях та за місцем мешкання фігурантів поліцейські провели санкціоновані обшуки, під час яких виявили і вилучили гроші, чорнові записи, документи третіх осіб. 

На підставі зібраної доказової бази слідчі поліції оголосили зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. 

Чоловік затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. 

За хабарництво посадовцю РТЦК та його підлеглій загрожує до 10 років позбавлення волі. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies