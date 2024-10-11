Встановлено, що за гроші спільники допомагали чоловікам отримувати відстрочку від служби в армії. Поліцейські задокументували протиправну діяльність фігурантів та оголосили їм про підозру.

На Черкащині поліція заявила про викриття посадовця РТЦК та його спільниці на хабарництві. Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Оперативники заблокували ще одну схему уникнення мобілізації, яку організував начальник адміністративного відділення одного з районних територіальних центрів комплектування та його підлегла – головний спеціаліст одного з відділу.

Користуючись своїм службовим положенням, спільники пропонували військовозобов’язаним поставити їх на військовий облік та оформити відстрочку від призову.

В обмін на військово-облікові документи та висновок військово-лікарської комісії чоловіки мали принести зловмисникам гроші.

За сприяння керівництва обласного ТЦК оперативники внутрішньої безпеки поліції спільно зі слідчими поліції Черкащини задокументували протиправну діяльність змовників.

У службових приміщеннях та за місцем мешкання фігурантів поліцейські провели санкціоновані обшуки, під час яких виявили і вилучили гроші, чорнові записи, документи третіх осіб.

На підставі зібраної доказової бази слідчі поліції оголосили зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Чоловік затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За хабарництво посадовцю РТЦК та його підлеглій загрожує до 10 років позбавлення волі.