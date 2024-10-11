В Україні другий день зростає споживання електрики

Через зниження генерації на домашніх сонячних електростанціях в Україні у п'ятницю, 11 жовтня, споживання електроенергії зросло порівняно із попереднім днем.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"Споживання зростає. Сьогодні, 11 жовтня, його рівень станом на 9:30 був на 3% вищим, ніж в той самий час попереднього дня – у четвер. Причина – висока хмарність у більшості регіонів та, відповідно, нижча продуктивність побутових СЕС. Вчора, 10 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,2% вищим, ніж у середу, 9 жовтня", - йдеться у повідомленні.

Укренерго зауважує, що через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру в енергосистемі у вечірні години є дефіцит потужності і закликає користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 16:00.

Також зазначається, що імпорт електроенергії 11 жовтня запланований із Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови загальним обсягом 2 308 МВт-год.

Застосування графіків погодинних відключень сьогодні не прогнозується.