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Міністр енергетики назвав сценарій проходження зими без відключень світла

Герман Галущенко розкритикував похмурі прогнози, які пролунали в ООН

Міністр енергетики назвав сценарій проходження зими без відключень світла
Міністр енергетики Герман Галущенко
Фото: mev.gov.ua

Україна має можливість пройти зимовий період без графіків стабілізаційних відключень. У цьому переконаний міністр енергетики Герман Галущенко.

За словами урядовця, які цитує "Укрінформ", умовою для такого сценарію є неспроможність росіян зруйнувати ті об'єкти критичної інфраструктури, які вціліли після попередніх атак.

Міністр висловив невдоволення заявою щодо можливих 18-годинних блекаутів, яка пролунала в Організації Об'єднаних Націй. Галущенко стверджує, що Україна викликала представників ООН і попросила пояснити, на основі чого вони зробили такі розрахунки. Проте "реальних аргументів" ті навести так і не змогли.

До кінця року Україна має отримати об'єкти розподіленої генерації загальною потужність понад 1 гігаватт, проте, як каже міністр, підключити їх усі цьогоріч не встигнуть.

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