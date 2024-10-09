Розвідка розповіла, як вивели з ладу російський тральщик "Олександр Обухов"

Головне управління розвідки розкрило подробиці виведення з ладу російського тральщика "Олександр Обухов".

Представник ГУР Євгеній Єрін в етері телемаратону розповів, що отвір у газоході двигуна російського корабля зробили певним "гострим предметом", що і призвело до критичних пошкоджень.

"Кожна операція ― труд багатьох людей: це і планування, і збір інформації, робота з людьми. Можу сказати з упевненістю, що це не останній наш крок [...] Основна наша ціль ― підрив боєздатності ворога, пошук його слабких місць, де можна завдати максимальних збитків", - сказав Єрін.