Розвідка розповіла, як вивели з ладу російський тральщик "Олександр Обухов"

Головне управління розвідки розкрило подробиці виведення з ладу російського тральщика "Олександр Обухов".
Представник ГУР Євгеній Єрін в етері телемаратону розповів, що отвір у газоході двигуна російського корабля зробили певним "гострим предметом", що і призвело до критичних пошкоджень.
"Кожна операція ― труд багатьох людей: це і планування, і збір інформації, робота з людьми. Можу сказати з упевненістю, що це не останній наш крок [...] Основна наша ціль ― підрив боєздатності ворога, пошук його слабких місць, де можна завдати максимальних збитків", - сказав Єрін.
- "Обухов" - уже другий корабель балтійського флоту РФ, який зазнав пошкоджень за останні пів року. Тральщик став на капітальний ремонт, і це може виявитись серйозною проблемою – пошкоджений двигун М-503 доволі дефіцитна річ. Ремонт ключової установки на кораблі технічно складний і дороговартісний.
- У квітні цього року ГУР вивело з ладу ракетний катер "Сєрпухов".