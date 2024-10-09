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Чернєв: наразі немає підстав для демобілізації військових віком 18-25 років

Темпи мобілізації для звільнення зі служби цієї категорії недостатні.

Чернєв: наразі немає підстав для демобілізації військових віком 18-25 років
Єгор Чернєв
Фото: facebook/Єгор Чернєв

Народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв повідомив, що наразі немає підстав для демобілізації військових віком 18-25 років.

Про це він сказав на брифінгу у Верховній Раді, передає кореспондент LB.ua.

За його словами на закритому засіданні Міноборони та Генштабу повідомили, що темпи мобілізації для звільнення зі служби цієї категорії недостатні.

“Просто немає ким їх замінити”, – сказав Чернєв. 

За його словами, якщо будуть відповідні показники мобілізації, тоді буде розглядатись і питання демобілізації. 

  • Раніше народний депутат Петро Порошенко заявив, що за два тижні буде окремий законопроєкт про демобілізацію військових віком 18-25.
  • Сьогодні, 9 жовтня, Верховна Рада заборонила мобілізацію обмежено придатних юнаків віком 18-25 років. Однак демобілізації в документі не передбачали. 
  • Після ухвалення мобілізаційного законопроєкту виникла колізія, яка фактично дозволила мобілізувати юнаків від 18 до 25 років, які непридатні для мирного часу і обмежено придатні для воєнного. Придатні до військової служби юнаки мобілізації не підлягали, бо підпали під строковий призов. 
  • Більше про це читайте в матеріалі "Депутати планують заборонити мобілізацію до 25 років. Натомість військові пропонують знизити призовний вік до 20".
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