Народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв повідомив, що наразі немає підстав для демобілізації військових віком 18-25 років.
Про це він сказав на брифінгу у Верховній Раді, передає кореспондент LB.ua.
За його словами на закритому засіданні Міноборони та Генштабу повідомили, що темпи мобілізації для звільнення зі служби цієї категорії недостатні.
“Просто немає ким їх замінити”, – сказав Чернєв.
За його словами, якщо будуть відповідні показники мобілізації, тоді буде розглядатись і питання демобілізації.
- Раніше народний депутат Петро Порошенко заявив, що за два тижні буде окремий законопроєкт про демобілізацію військових віком 18-25.
- Сьогодні, 9 жовтня, Верховна Рада заборонила мобілізацію обмежено придатних юнаків віком 18-25 років. Однак демобілізації в документі не передбачали.
- Після ухвалення мобілізаційного законопроєкту виникла колізія, яка фактично дозволила мобілізувати юнаків від 18 до 25 років, які непридатні для мирного часу і обмежено придатні для воєнного. Придатні до військової служби юнаки мобілізації не підлягали, бо підпали під строковий призов.
- Більше про це читайте в матеріалі "Депутати планують заборонити мобілізацію до 25 років. Натомість військові пропонують знизити призовний вік до 20".