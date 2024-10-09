Темпи мобілізації для звільнення зі служби цієї категорії недостатні.

Народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв повідомив, що наразі немає підстав для демобілізації військових віком 18-25 років.

Про це він сказав на брифінгу у Верховній Раді, передає кореспондент LB.ua.

За його словами на закритому засіданні Міноборони та Генштабу повідомили, що темпи мобілізації для звільнення зі служби цієї категорії недостатні.

“Просто немає ким їх замінити”, – сказав Чернєв.

За його словами, якщо будуть відповідні показники мобілізації, тоді буде розглядатись і питання демобілізації.