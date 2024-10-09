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Міністри оборони України і Франції обговорили співпрацю з виробництва озброєння та боєприпасів

Умєров передав колезі передав список нагальних потреб української армії. 

Міністри оборони України і Франції обговорили співпрацю з виробництва озброєння та боєприпасів
зустріч Себастьяна Лекорню і Рустема Умєрова
Фото: Facebook/Рустем Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров провів переговори із французьким колегою Себастьяном Лекорню. 

За словами Умєрова, головною темою перемовин було посилення обороноздатності нашої держави.

Міністр повідомив, що українські військові однієї з бригад вже проходять загальновійськові й фахові тренування під керівництвом французьких інструкторів, і Франція постачає техніку та озброєння для цієї бригади. 

Умєров поінформував Лекорню про ситуацію на фронті та передав список нагальних потреб української армії. "Нам потрібні додаткові снаряди та зброя, і Франція готова підтримати нас у цьому напрямку", - наголосив український міністр.

Також міністри обговорили започаткування французького формату співпраці з виробництва озброєння і боєприпасів. 

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