Міністри оборони України і Франції обговорили співпрацю з виробництва озброєння та боєприпасів

Міністр оборони Рустем Умєров провів переговори із французьким колегою Себастьяном Лекорню.
За словами Умєрова, головною темою перемовин було посилення обороноздатності нашої держави.
Міністр повідомив, що українські військові однієї з бригад вже проходять загальновійськові й фахові тренування під керівництвом французьких інструкторів, і Франція постачає техніку та озброєння для цієї бригади.
Умєров поінформував Лекорню про ситуацію на фронті та передав список нагальних потреб української армії. "Нам потрібні додаткові снаряди та зброя, і Франція готова підтримати нас у цьому напрямку", - наголосив український міністр.
Також міністри обговорили започаткування французького формату співпраці з виробництва озброєння і боєприпасів.
- Візит до Франції та інших держав анонсував і український президент Володимир Зеленський.
- Тим часом Франція планує поставити Україні винищувачі Mirage 2000 у першому кварталі 2025 року.